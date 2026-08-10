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Политика

В МИД России выступили против заморозки конфликта на Украине

Замглавы МИД Галузин: России не подходит заморозка конфликта на Украине
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Вариант заморозки конфликта на Украине не подходит России, так как нужно устранить его первопричины, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

По мнению дипломата, президент Владимир Зеленский «потерял всякую связь с реальностью» и стремится эскалировать происходящее. Это вызывает недовольство партнеров Киева на Западе.

Галузин подчеркнул, что в рамках СВО Россия стремится устранить первопричины конфликта, что обеспечит мир и безопасность на континенте.

«Как известно, безопасность либо есть для всех, либо ее нет ни для кого», — заключил представитель МИД.

В начале месяца дипломат говорил о том, что Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине, если Запад отнесется к ним конструктивно и зрело. Он сообщил, что Москва всегда была открыта к переговорам и не раз это доказывала, а Киев из них выходил и вел себя непоследовательно, когда их сам себе их запрещал.

Ранее Турция предложила России и Украине мораторий на боевые действия.

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