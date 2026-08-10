Вариант заморозки конфликта на Украине не подходит России, так как нужно устранить его первопричины, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

По мнению дипломата, президент Владимир Зеленский «потерял всякую связь с реальностью» и стремится эскалировать происходящее. Это вызывает недовольство партнеров Киева на Западе.

Галузин подчеркнул, что в рамках СВО Россия стремится устранить первопричины конфликта, что обеспечит мир и безопасность на континенте.

«Как известно, безопасность либо есть для всех, либо ее нет ни для кого», — заключил представитель МИД.

В начале месяца дипломат говорил о том, что Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине, если Запад отнесется к ним конструктивно и зрело. Он сообщил, что Москва всегда была открыта к переговорам и не раз это доказывала, а Киев из них выходил и вел себя непоследовательно, когда их сам себе их запрещал.

Ранее Турция предложила России и Украине мораторий на боевые действия.