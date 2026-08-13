Предупреждение Путина о последствиях «пиратства и разбоя» вызвало реакцию на Западе

Предупреждение президента России Владимира Путина о зеркальном ответе за захват российских торговых суден западными странами вызвало реакцию за рубежом. На это обратил внимание телеканал РЕН ТВ.

В частности, на предостережение российского лидера обратило внимание агентство Bloomberg. В своем материале оно предупредило европейцев, процитировав Путина, что «Россия ответит на захват тем же, и не обязательно в тех же водах, где российские суда могут стать мишенью, но в любом месте».

В свою очередь в агентстве Reuters обратили внимание на слова командующего Тихоокеанским флотом о готовности российских войск «инспектировать и задерживать суда враждебных государств».

Накануне Владимир Путин назвал планы стран Запада по захвату российских торговых судов «пиратством и разбоем» и предупредил о зеркальном ответе Москвы. По его словам, Россия сама определит место и характер ответных действий. Президент добавил, что соответствующее поручение уже дано министерству обороны РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин призвал решительно бороться с попытками воздействия на торговый флот РФ.