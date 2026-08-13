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Политика

Путин рассказал о генетическом коде россиян

Путин назвал «генетический код победителей» главной чертой россиян
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россияне делают все возможное для победы, поскольку это у них в крови, заявил президент России Владимир Путин во время посещения Курильских островов с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко, передает РИА Новости.

«Такие у нас люди. Генетический код победителей», — отреагировал Путин на слова главы региона о желании россиян помочь, чтобы приблизить победу.

13 августа глава государства впервые прибыл на Курильский остров Итуруп, где начал свой визит с рыбоперерабатывающего предприятия «Ясный». Путин ознакомился с работой предприятия, побеседовал с его сотрудниками, которые угостили президента икрой, и сфотографировался с коллективом.

Накануне российский лидер обратил внимание, что в прошлом между Москвой и Токио сложились конструктивные отношения. Такая ситуация наблюдалась в годы, когда кресло премьер-министра Японии занимал Синдзо Абе. Теперь же ситуация изменилась, подчеркнул Путин.

Ранее в Японии заявили РФ «решительный протест» из-за визита Путина на Итуруп.

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