Медведев раскрыл, когда «Единая Россия» примет новую народную программу

«Единая Россия» на съезде, который пройдет в субботу, 22 августа, примет новую народную программу партии. Об этом сообщил председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с экспертным советом по созданию программы, сообщает РИА Новости.

«У нас осталось 10 дней до съезда, нам нужно будет, как известно, принять нашу народную программу, определить и план работы на этом съезде соответственно», — сказал он.

По словам политика, сбор предложений от россиян в новую народную программу продолжается. Он отметил, что уже получено свыше 3 млн обращений.

Первый этап XXIII съезда «Единой России» состоялся 28 июня в Москве. Партия утвердила перечень федеральных кандидатов для участия в выборах в Государственную думу, которые пройдут в сентябре. Помимо этого, партийцы определились с кандидатурами для выдвижения по одномандатным избирательным округам.

22 августа состоится второй съезд партии.

Ранее Медведев назвал главные инициативы народной программы «Единой России».