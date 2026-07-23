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Общество

Медведев назвал главные инициативы народной программы «Единой России»

Почти 3 млн предложений поступило в новую народную программу «Единой России»
«Единая Россия»

Народная программа «Единой России» должна содержать ответы на семь вызовов, которые стоят перед страной, заявил председатель партии, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Наибольшее число инициатив касается ответа на такой вызов как неравномерное развитие регионов нашей страны. Для решения этой проблемы российским семьям нужно обеспечить комфортные условия для жизни», — сказал он.

Медведев добавил, что еще один из вызовов народной программы касается вопросов обеспечения безопасности России.

«Вместе с Героями России, участниками специальной военной операции мы разрабатываем меры по поддержке ветеранов боевых действий. Нужно уделить пристальное внимание вопросам развития военного производства, обеспечения наших бойцов самым современным оружием», — отметил он.

По словам председателя партии, также необходимо продолжить работу по укреплению экономики и развитию социальной сферы.

«Важнейшими приоритетами останутся помощь людям в самых сложных жизненных ситуациях, забота о старшем поколении», — рассказал он.

Медведев подчеркнул, что главная ценность народной программы – голос народа России.

Также участники заседания партии озвучили свои предложения в новую народную программу, среди которых развитие первичное медицинской помощи, переход к профилактической медицине, внедрение ИИ в сферу здравоохранения, развитие мобильной малой энергетики для удаленных территорий и другие.

Напомним, 28 июня в Москве состоялся первый этап XXIII съезда «Единой России». На нем утвердили списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы, в которые вошли 600 человек.

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