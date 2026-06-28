«Единая Россия» определилась с кандидатами на выборы в Госдуму

Партия «Единая Россия» на съезде в Москве утвердила список федеральных кандидатов для выдвижения на предстоящие выборы в Госдуму, передает РИА Новости.

Как отмечает агентство, члены партии также определили кандидатов для выдвижения на голосование по одномандатным округам. Следующий этап съезда намечен на 22 августа. Там будет обсуждаться народная программа партии.

В воскресенье, 28 июня, в Москве прошел первый этап XXIII съезда «Единой России». Он был посвящен осенним выборам в Госдуму. Туда приехал и президент РФ.

Этой осенью в России состоятся выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Впервые в этом голосовании примут участие жители четырех новых регионов страны — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, в российских регионах выберут депутатов заксобраний. В Центризбиркоме грядущую предвыборную кампанию назвали одной из самых сложных за последние годы.

Ранее Путин призвал участников выборов «выходить в поле» и общаться с людьми.