Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Политика

Медведев назвал дату второго этапа съезда «Единой России»

Медведев: второй этап съезда «Единой России» пройдет 22 августа
«Единая Россия»

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что второй этап съезда партии пройдет 22 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в августе партийцы обсудят Народную программу.

«Вся борьба еще впереди», — сказал он.

Первый этап XXIII съезда «Единой России» прошел 28 июня в Москве. Партия утвердила перечень федеральных кандидатов для участия в предстоящих выборах в Государственную думу. Помимо этого, партийцы определились с кандидатурами для выдвижения по одномандатным избирательным округам.

Этой осенью в России пройдут выборы депутатов Госдумы IX созыва. Впервые в голосовании примут участие жители новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, в регионах выберут депутатов заксобраний. В ЦИК грядущую предвыборную кампанию назвали одной из самых сложных за последние годы. Когда и как пройдут выборы в 2026 году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев назвал главный вызов для России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 28 июня. Отступление ВСУ, снижение норматива по продаже бензина на бирже и индексация маткапитала
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!