Медведев назвал дату второго этапа съезда «Единой России»

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что второй этап съезда партии пройдет 22 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в августе партийцы обсудят Народную программу.

«Вся борьба еще впереди», — сказал он.

Первый этап XXIII съезда «Единой России» прошел 28 июня в Москве. Партия утвердила перечень федеральных кандидатов для участия в предстоящих выборах в Государственную думу. Помимо этого, партийцы определились с кандидатурами для выдвижения по одномандатным избирательным округам.

Этой осенью в России пройдут выборы депутатов Госдумы IX созыва. Впервые в голосовании примут участие жители новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, в регионах выберут депутатов заксобраний. В ЦИК грядущую предвыборную кампанию назвали одной из самых сложных за последние годы. Когда и как пройдут выборы в 2026 году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев назвал главный вызов для России.