Суд на Украине отказал Ермаку в снятии электронного браслета

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отказался удовлетворить апелляцию адвокатов бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака о снятии электронного браслета. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«Суд принял решение оставить определение следственного судьи без изменений», — сказано в публикации.

10 августа в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) Украины заявили, что ВАКС изменил меру пресечения Ермаку и разрешил ему выезжать за пределы Киевской области в ряд регионов страны.

14 мая экс-главу офиса украинского лидера заключили под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и САП предъявили Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен (около 748 млн рублей) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой бывший глава офиса президента обсуждал с дизайнером проект дома. Сам экс-чиновник свою вину отрицает.

Уже спустя четыре дня он вышел из СИЗО под залог в 140 млн гривен (более 230 млн рублей).

Ранее Ермака обвинили в увлечении черной магией.