Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

Суд на Украине отказал Ермаку в снятии электронного браслета

Антикоррупционный суд Украины не разрешил Ермаку снять электронный браслет
Alina Smutko/Reuters

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отказался удовлетворить апелляцию адвокатов бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака о снятии электронного браслета. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«Суд принял решение оставить определение следственного судьи без изменений», — сказано в публикации.

10 августа в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) Украины заявили, что ВАКС изменил меру пресечения Ермаку и разрешил ему выезжать за пределы Киевской области в ряд регионов страны.

14 мая экс-главу офиса украинского лидера заключили под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и САП предъявили Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен (около 748 млн рублей) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой бывший глава офиса президента обсуждал с дизайнером проект дома. Сам экс-чиновник свою вину отрицает.

Уже спустя четыре дня он вышел из СИЗО под залог в 140 млн гривен (более 230 млн рублей).

Ранее Ермака обвинили в увлечении черной магией.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 12 августа. Москва ответит на захват судов РФ Западом, Трамп меняет подход к Ирану, а россияне теряют интерес к хлебу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!