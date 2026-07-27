Россия призывает Японию не забывать уроки прошлого и вернуться на путь мирного развития. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

По ее словам, процесс ремилитаризации Японии уже идет ускоренными темпами.

Дипломат отметила, что внедрение ядерной компоненты в ремилитаризацию Японии потенциально угрожает России, в частности Дальнему Востоку.

Комментируя слова министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми о необходимости дискуссии в обществе по поводу возможного размещения ядерного оружия на территории страны, Захарова предупредила, что «последствия таких безответственных шагов будут крайне негативными» для Токио.

«Мы вновь в этой связи призываем Токио вспомнить уроки истории, которые он так тщательно пытается забыть — речь идет об истории Второй мировой войны — и вернуться к мирному пути», — сказала она.

До этого Коидзуми заявил, что Японии следует отказаться от негласного табу на обсуждение «трех неядерных принципов», согласно которым Токио не обладает, не производит и не размещает на своей территории ядерное оружие.

В начале года китайское издание Baidu написало, что Россия и Китай синхронно ответили Японии, которая выразила желание обзавестись ядерным оружием. Отмечается, что сперва Москва расширила список товаров, запрещенных к вывозу в недружественные страны, в котором оказались химические соединения и материалы, применяемые в производстве военного оборудования. Потом Пекин сообщил Токио, что не будет заключать новые контракты на поставки редкоземельных металлов, включая сырье для микроэлектроники в военной отрасли.

Ранее Захарова пригрозила ответом на развертывание систем РСМД в Японии.