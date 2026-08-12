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Политика

Россия напомнила Армении об угрозах Зеленского из Еревана

Захарова: Армения не осадила Зеленского, когда он угрожал параду Победы в Москве
MFA Russia/Global Look Press

Россия не забыла случай, когда политики Армении не осадили президента Украины Владимира Зеленского, угрожавшего в Ереване ударами по параду Победы в Москве. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте дипведомства.

«Никто не забыл, что «суверенные» политики и чиновники республики не нашли в себе смелости осадить Зеленского, угрожавшего из армянской столицы ударами по параду Победы на Красной площади», — сказала она.

С 4 по 5 мая в Ереване прошел саммит Европейского политического сообщества, который посетил Зеленский. Выступая на мероприятии, украинский лидер заявил, что беспилотники Киева могут атаковать Москву во время празднования Дня Победы 9 Мая. На этом фоне министерство иностранных дел России вызвало армянского посла, осудив власти Армении за предоставление Зеленскому трибуны «для озвучивания террористических угроз».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя отсутствие реакции на угрозы Зеленского Москве из Еревана, заявил, что не обязан «реагировать на все подряд».

Ранее в МИД России заявили о моральном разложении Армении.

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