Пашинян не считает нужным реагировать на угрозы Зеленского России

Пашинян не счел нужным реагировать на угрозы Зеленского в адрес РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя отсутствие реакции на угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес РФ на саммите Европейского политического сообщества, заявил, что не должен «реагировать на все подряд». Об этом пишет РИА Новости.

«Я не считаю, что в статусе главы принимающей страны должен цензурировать или обязательно реагировать на все подряд», — сказал Пашинян.

Политик отметил, что Армения — маленькая страна и не собирается вмешиваться во все мировые дела.

8 мая армянский премьер заявил, что в украинском вопросе его страна не является союзником России. Таким образом он ответил на вопрос о последствиях визита в Ереван на саммит Европейского политического сообщества президента Украины Владимира Зеленского.

Также Пашинян добавил, что Ереван поставлял гуманитарную помощь Киеву.

С 4 по 5 мая в Ереване прошел саммит Европейского политического сообщества, главной темой которого было углубление связей Армении с Евросоюзом.

Ранее МИД Белоруссии вызвал дипломата Армении из-за действий Еревана.