Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Пашинян не считает нужным реагировать на угрозы Зеленского России

Пашинян не счел нужным реагировать на угрозы Зеленского в адрес РФ
Telegram-канал Nikol Pashinyan

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя отсутствие реакции на угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес РФ на саммите Европейского политического сообщества, заявил, что не должен «реагировать на все подряд». Об этом пишет РИА Новости.

«Я не считаю, что в статусе главы принимающей страны должен цензурировать или обязательно реагировать на все подряд», — сказал Пашинян.

Политик отметил, что Армения — маленькая страна и не собирается вмешиваться во все мировые дела.

8 мая армянский премьер заявил, что в украинском вопросе его страна не является союзником России. Таким образом он ответил на вопрос о последствиях визита в Ереван на саммит Европейского политического сообщества президента Украины Владимира Зеленского.

Также Пашинян добавил, что Ереван поставлял гуманитарную помощь Киеву.

С 4 по 5 мая в Ереване прошел саммит Европейского политического сообщества, главной темой которого было углубление связей Армении с Евросоюзом.

Ранее МИД Белоруссии вызвал дипломата Армении из-за действий Еревана.

 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 7 новых правил для поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!