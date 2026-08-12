В МИД России обвинили Армению в моральном разложении

Планы Армении по организации допроса 103-летней ветерана Великой Отечественной войны Розалии Абгарян свидетельствуют о моральном разложении. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«Более наглядного свидетельства того, к какому моральному и духовному разложению ведет сближение с современной безликой, нравственно нищей Европой и братание с неонацистским киевским режимом, найти сложно», — сказала дипломат.

Дипломат добавила, что Россия не может не рассматривать подобные планы в отрыве от ряда событий и шагов, принятых Ереваном. По ее словам, подобные меры выглядят как «форменное издевательство» над общей историей и памятью.

Абгарян намерены допросить в рамках дела лидера партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна.

Накануне Москва призвала Ереван до декабря 2026 года провести референдум о выборе между вступлением в Евросоюз и сохранением членства в ЕАЭС. Одновременно у Еревана возникли проблемы в ОДКБ: из-за долгов по взносам республику могут лишить права голоса. Почему Армении предлагают определиться между ЕС и ЕАЭС и что происходит с ее участием в ОДКБ — в материале «Газеты.Ru».

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