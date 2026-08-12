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Политика

В российском посольстве призвали Британию к первому шагу

Посольство РФ: Британия посылает сигналы о желании возобновить военные контакты
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Россия периодически получает от Великобритании сигналы о желании возобновить военные контакты, но практических действий с той стороны нет. Об этом сообщило российское посольство в Лондоне, передает РИА Новости.

«Со стороны британцев нам периодически поступают сигналы о желании возобновить контакты, однако практических действий они не предпринимают», — говорится в комментарии посольства.

В диппредставительстве посоветовали властям Соединенного Королевства сделать первый шаг, чтобы эти контакты начались.

До этого газета The Times со ссылкой на источник в правительстве Великобритании сообщила, что британские дипломаты хотят восстановить контакты с Россией по линии военных ведомств из-за опасения, что их отсутствие с 2022 года может привести к внезапному конфликту.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник связал желание Британии возобновить контакты с РФ с происходящим в зоне специальной военной операции (СВО). По его словам, как только Россия начала наносить массированные удары по ВСУ, они застопорились. Депутат также напомнил, что Украина наносит удары вглубь России в том числе с помощью англичан, «но это ни к чему не приводит». Колесник добавил, что о необходимости возобновить диалог говорят не только в Британии, но и в Германии и Финляндии.

Ранее Британию уличили в подготовке к войне с Россией.

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