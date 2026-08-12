Желание Великобритании возобновить военные контакты с Россией на высоком уровне обусловлено происходящим в зоне СВО. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, как только Россия начала наносить массированные удары по ВСУ, они застопорились. Он заявил, что у Украины были «задумки всякие», в том числе контрнаступление. Депутат также напомнил, что ВСУ наносят удары вглубь России в том числе с помощью англичан, «но это ни к чему не приводит».

Колесник напомнил, что о необходимости возобновить диалог говорит не только Британия, подобную мысль высказывали в Германии и Финляндии.

«Нужны конкретные действия. У нас президент четко проговаривал, что ни от каких контактов, касающихся мирных переговоров, мы не отказываемся. Мы свой шаг сделали. Теперь ждем от них ответного шага по части каких-то переговоров, ну и хотя бы каких-то расплывчатых предложений. Пока таких контактов нет», — подчеркнул он.

До этого газета The Times, ссылаясь на источники писала, что Великобритания хочет возобновить контакты с Российской Федерацией на уровне военных ведомств, чтобы избежать «непреднамеренной эскалации» между двумя странами.

Ранее Британию уличили в подготовке к войне с РФ.