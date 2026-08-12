Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

В Госдуме оценили планы Британии восстановить контакты с Россией

Депутат Колесник объяснил желание Британии к контактам с РФ ситуацией в зоне СВО
Владимир Федоренко/РИА Новости

Желание Великобритании возобновить военные контакты с Россией на высоком уровне обусловлено происходящим в зоне СВО. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, как только Россия начала наносить массированные удары по ВСУ, они застопорились. Он заявил, что у Украины были «задумки всякие», в том числе контрнаступление. Депутат также напомнил, что ВСУ наносят удары вглубь России в том числе с помощью англичан, «но это ни к чему не приводит».

Колесник напомнил, что о необходимости возобновить диалог говорит не только Британия, подобную мысль высказывали в Германии и Финляндии.

«Нужны конкретные действия. У нас президент четко проговаривал, что ни от каких контактов, касающихся мирных переговоров, мы не отказываемся. Мы свой шаг сделали. Теперь ждем от них ответного шага по части каких-то переговоров, ну и хотя бы каких-то расплывчатых предложений. Пока таких контактов нет», — подчеркнул он.

До этого газета The Times, ссылаясь на источники писала, что Великобритания хочет возобновить контакты с Российской Федерацией на уровне военных ведомств, чтобы избежать «непреднамеренной эскалации» между двумя странами.

Ранее Британию уличили в подготовке к войне с РФ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как Гоголь лишился черепа в гробу, а Йозеф Гайдн получил второй. 6 могил знаменитостей с безумными историями
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!