«Недоразумение может привести к гибели людей»: Британия хочет восстановить военные контакты с Россией

Британские дипломаты призывают восстановить контакты с Россией по линии военных, пишет The Times. По данным издания, главы генштабов двух стран не общались с сентября 2022 года, а попытки Лондона возобновить диалог оставались без ответа. При этом британские чиновники опасаются, что инцидент в море или другое недоразумение без работающего канала связи могут привести к более серьезному конфликту.

Британские дипломаты хотят восстановления контактов с Россией по линии военных ведомств из-за опасения, что их отсутствие с 2022 года может привести к внезапному конфликту. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источник в правительстве Великобритании.

Газета отмечает, что последний раз руководители генеральных штабов Великобритании и России общались в сентябре 2022 года. После этого запросы начальника штабы обороны ВС Британии адмирала Тони Радакина о разговоре с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым были отклонены российской стороной с «вежливой запиской» о том, что генерал «слишком занят» , пишет The Times.

Также без ответа остались попытки выйти на связь нового главы британского штаба обороны маршала авиации Ричарда Найтона, который занял пост в сентябре 2025 года, отмечает издание.

«Новый министр обороны Уэс Стритинг и его главный военный советник находятся под давлением, вынуждающим их попытаться «перезапустить» каналы связи на фоне опасений «непреднамеренной эскалации» с участием российских войск», — сообщает The Times.

Случайная эскалация

По данным источников The Times, высокопоставленные чиновники и дипломаты Великобритании обеспокоены отсутствием связи между двумя сторонами и риском того, что недоразумение в открытом море может стать «спусковым крючком» для более широкого конфликта с Россией .

«Без прямой линии связи существует риск непреднамеренной эскалации. Серьезное недоразумение в конечном итоге может привести к гибели людей», — приводит газета слова бывшего британского военного атташе в Москве и Киеве Джона Формана.

Одной из причин для беспокойства, утверждает The Times, стал инцидент 16 июня, когда российский фрегат «Адмирал Григорович» открыл предупредительный огонь по курсу британской яхты Bright Future в проливе Ла-Манш.

В Минобороны РФ сообщили, что экипаж фрегата несколько раз пытался установить связь с яхтой, а также подавал сигналы ракетами, однако судно продолжало сближаться по опасной траектории.

В ведомстве подчеркнули, что решение открыть предупредительный огонь было принято после сокращения расстояния между судами до 150 м. После выстрелов яхта изменила курс и начала удаляться от российского фрегата.

Действия экипажа «Адмирала Григоровича» соответствовали Международным правилам предупреждения столкновений судов, подчеркнули в МО РФ.

При этом позднее владелица яхты, 69-летняя Джейн Келви заявила изданию The Guardian, что этот случай не стоит преувеличивать.

Британское наблюдение

Ранее, 9 августа, пресс-служба британского ВМФ сообщила, что за первые семь месяцев 2026 года Королевский военно-морской флот Великобритании на 25% увеличил число операций по наблюдению за российскими кораблями и подводными лодками в британских водах и Северной Атлантике по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июле к мониторингу российской морской активности привлекли четыре корабля — HMS Somerset, HMS Tyne, HMS Mersey и HMS Severn. Кроме того, в операциях участвовали вертолеты Wildcat и противолодочные Merlin.

В британском ВМФ заявили, что усиление наблюдения началось после задержания в июне в Ла-Манше танкера Smyrtos, находившегося под санкциями. По данным MarineTraffic, судно ходило под флагом Камеруна. 5 июня оно вышло из российского порта Усть-Луга и, как сообщала The Guardian, перевозило нефть стоимостью около $40 млн, направляясь в Индию.

В операции по задержанию танкера участвовали морские пехотинцы, вертолеты Chinook, Merlin и Wildcat, патрульный самолет ВВС Великобритании P-8, а также корабли HMS Sutherland и HMS Ledbury. После задержания Smyrtos поставили на якорь у южного побережья Англии для дальнейшего наблюдения.