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Политика

В Иране заявили о готовности воевать с США еще три года

Генерал Нагди: Иран готов воевать с США до конца президентского срока Трампа
Morteza Nikoubazl/Global Look Press

Иран намерен гарантировать свою безопасность, и среди вариантов достижения этой цели — продолжение конфликта с США до окончания президентского срока Дональда Трампа. Об этом заявил в эфире PBS советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Мохаммад Реза Нагди.

По его словам, Ирану необходимо добиться сдерживания США и того, чтобы американские военные больше никогда не нападали на Исламскую Республику.

«Один из способов — затянуть эту войну до следующего президентского срока и нанести такой урон, чтобы, если кто-то другой захочет напасть на Иран, он знал, что за это придется заплатить», — сказал Нагди.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Однако спустя всего несколько дней американское руководство обвинило Иран в нарушении режима прекращения огня. Тегеран также обвинил американских военных в нанесении ударов.

В начале июля Трамп обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова оказать содействие деэскалации конфликта и установлению стабильности в регионе.

Ранее сообщалось, что США лишились миллиардов долларов из-за атак Ирана.

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