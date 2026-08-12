Путин прибыл в Южно-Сахалинск для участия в учениях Тихоокеанского флота

Путин прилетел в Южно-Сахалинск для участия в завершающей стадии учений ТОФ

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск для участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Главу государства у трапа самолета встретил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

4 августа в министерстве обороны России сообщили, что на Тихоокеанском флоте стартовали учения по защите дальневосточных границ. По данным ведомства, в мероприятиях примут участие более 13 тысяч военнослужащих, около 60 надводных кораблей, подводных лодок и вспомогательных судов, а также порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотников морской авиации ТОФ.

Учения проходят в акваториях Японского и Охотского морей, а также в северо-западной части Тихого океана.

Главные задачи учений заключаются в проверке готовности командного состава объединений и соединений к управлению группировками сил в своих зонах ответственности и решению нестандартных оперативных задач.

Ранее Путин поговорил с жителями Новосибирска после рабочей программы.