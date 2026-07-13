Политолог объяснил отставку премьера Украины Свириденко

Отставка премьер-министра Украины Юлии Свириденко, как и смена кабмина в целом, не изменит политику Киева. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог Владимир Корнилов.

«Вся «стратегия» Киева сводится исключительно к тому, что попрошайничать у Запада. Это задача каждого министра, отправляющегося за границу — привезти соглашение хотя бы на миллион долларов. А если визит планируется в одну из стран Прибалтики — то речь идет о сотнях тысяч», — отметил Корнилов.

Эксперт не видит связи между отставкой премьера и новой «политической стратегией», объявленной украинским лидером Владимиром Зеленским.

Свириденко уйдет в отставку, а правительство страны в ближайшее время обновится. Об этом Зеленский 12 июля написал в своем Telegram-канале.

По словам президента Украины, у страны сейчас есть «новые вызовы и задачи». Так, например, «значительного усиления» требует работа в прифронтовых и приграничных областях, которые подвергаются российским ударам. Поэтому Киев должен поменять «политическую стратегию», подчеркнул он.

Ранее посол Украины в США попросила об отставке.