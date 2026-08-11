Япония ужесточила правила получения виз для россиян

Посольство Японии в России обновило список документов, которые необходимо предоставить для получения визы. Новые требования опубликованы на сайте диппредставительства.

Существенные изменения коснулись документов, подтверждающих занятость гражданина РФ. Трудоустроенные должны предоставить оригинал справки с места работы с «мокрой» печатью и подписью сотрудника с указанием должности, срока работы и размером зарплаты на русском или английском языке. Если в справке с работы оклад не указан, то дополнительно надо предоставить справку 2-НДФЛ.

При подаче документов на получение визы несовершеннолетним необходимо подготовить спонсорское письмо на русском или английском языке, копию документа, подтверждающего родство со спонсором, оригинал справки с места работы спонсора, а также оригинал справки из банка об остатке денежных средств на счетах спонсора.

Для студентов нужна справка с места учебы, а для пенсионеров — копия пенсионного удостоверения. Неработающим россиянам надо взять справку в банке об остатке денежных средств с «мокрой» печатью и подписью сотрудника.

До этого сообщалось, что Япония, начиная с июля текущего года, увеличит стоимость однократных и многократных въездных виз для иностранных граждан в пять раз. Однако в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заверили, что визовые изменения в политике Японии не имеют никакого отношения к россиянам. В АТОР напомнили, что для граждан России оформление японской визы осуществляется бесплатно — консульский сбор не взимается.

Ранее туристы из России установили новый исторический рекорд посещений Японии.