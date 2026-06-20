Россиянам прояснили ситуацию с пятикратным ростом цен на визу в Японию

Грядущие изменения в визовой политике Японии никак не отразятся на стоимости поездок в страну для россиян. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Главное, о чем стоит знать россиянам: визовые нововведения Японии не имеют к ним никакого отношения. Для граждан России оформление японской визы осуществляется бесплатно — консульский сбор не взимается», — отметили там.

Представители АТОР также подчеркнули, что на данный момент японские официальные лица не сообщали о каких-либо грядущих изменениях в этом отношении, «по крайней мере, пока».

20 июня стало известно, что Япония, начиная с июля текущего года, увеличит стоимость однократных и многократных въездных виз для иностранных граждан в пять раз. Однократная виза, которая ранее стоила 3 тысячи иен (примерно $19), будет стоить 15 тысяч иен (около $93). Стоимость многократной визы возрастет с 6 тысяч иен (около $38) до 30 тысяч иен (примерно $186).

Повышение тарифов, первое с 1978 года, объясняется инфляционными процессами и снижением курса японской валюты. Глава внешнеполитического ведомства страны Тосимицу Мотэги выразил мнение, что эти изменения не окажут существенного влияния на объемы туристического потока.

Ранее россияне потеряли более €4,5 млн из-за отказов в шенгенских визах в 2025 году.