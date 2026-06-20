Япония в пять раз повышает стоимость виз для иностранцев

Kyodo: стоимость визы в Японию с 1 июля вырастет в пять раз

Япония с июля повышает стоимость однократной и многократной въездных виз для иностранцев в пять раз. Об этом сообщает Kyodo News.

Однократная виза подорожает с 3 тыс. иен ($19) до 15 тыс. иен (около $93), многократная — с 6 тыс. иен ($38) до 30 тыс. иен (около $186). Повышение производится впервые с 1978 года и связано с инфляцией и ослаблением иены, уточняется в сообщении.

По словам главы МИД страны Тосимицу Мотэги, власти не ожидают, что это нововведение существенно скажется на туристическом потоке. Увеличение сборов должно приблизить японские визовые тарифы к уровню других стран «Большой семерки», пояснил министр.

Для граждан России виза в Японию оформляется бесплатно — консульский сбор не взимается. Однако при подаче через визовые центры JVAC в Москве и Санкт-Петербурге нужно оплатить сервисный сбор в размере 970 рублей. В консульствах в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске при личной подаче этот сбор не взимается.

Ранее визовый центр Японии ужесточил проверку документов.