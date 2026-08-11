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Политика

Посол анонсировал встречи высокого уровня России и Индонезии

Посол Толченов: РФ и Индонезия в этом году проведут встречи на высоком уровне
Shutterstock/FOTODOM

Россия и Индонезия проведут до конца текущего года встречи на высоком уровне. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол РФ в Джакарте Сергей Толченов.

По его словам, российская сторона приглашает индонезийцев на крупные международные мероприятия, которые проводятся в России. Кроме того, планируется участие представителей двух стран на различных многосторонних форумах в третьих государствах.

«Когда будут достигнуты конкретные договоренности, время и место будут анонсированы соответствующими службами, например, по линии администрации президента Российской Федерации [Владимира Путина]», — сказал дипломат.

В июле Толченов заявил, что Россия и Индонезия изучают возможность сотрудничества в сфере редкоземельных металлов. Он отметил, что отечественные компании показывают индонезийской стороне свои наработки в этой области.

В том же месяце Толченов рассказал, что власти Индонезии планируют создать собственную инфраструктуру для запуска ракет и рассматривают РФ в качестве одного из главных технологических партнеров. Несколько месяцев назад президент островного государства Прабово Субианто подписал указ о строительстве космодрома в стране.

Ранее Путин оценил уровень двусторонних отношений РФ и Индонезии.

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