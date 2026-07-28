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Бизнес

Россия и Индонезия обсуждают сотрудничество в новой сфере

Посол Толченов: РФ и Индонезия изучают возможность сотрудничества по редкоземам
Shutterstock/FOTODOM

Россия и Индонезия изучают возможность сотрудничества в сфере редкоземельных металлов, сообщил в интервью ТАСС посол РФ в республике Сергей Толченов.

По словам дипломата, отечественные компании показывают индонезийской стороне свои наработки в этой области.

«Западники ищут в регионе партнеров, которые бы заменили Китай в качестве источника «редкоземов». С российской стороны примеров таких практических пока не имеется, но изучение возможностей ведется», — сообщил посол.

Он добавил, что в Индонезии есть понимание о хороших российских технологиях. Сторонам есть о чем говорить, но обсуждения пока находятся на менее продвинутой стадии, чем, например, с алюминием.

До этого Толченов рассказал, что власти Индонезии планируют создать собственную инфраструктуру для запуска ракет и рассматривают РФ в качестве одного из главных технологических партнеров. Несколько месяцев назад президент островного государства Прабово Субианто подписал указ о строительстве космодрома в стране.

Ранее Индонезия захотела больше прямых рейсов из России.

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