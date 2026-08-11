Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака ВСУ на НижнекамскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
 (обновлено  )
Политика

В Италии призвали к дипломатическому решению конфликта на Украине

Евродепутат Ванначчи: продолжение помощи Украине грозит затянуть конфликт
Tony Gentile/Reuters

Европейская помощь Украине является бесполезной, и урегулировать конфликт надо путем переговоров. Об этом в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил итальянский евродепутат и лидер партии «Национальное будущее» Роберто Ванначчи.

По его словам, Европа потратила миллиарды евро «на золотые унитазы, роскошные виллы и яхты», и это привело только к росту цен на энергию и топливо. При этом российская армия продолжает «неумолимо продвигаться» вперед.

«Продолжение поставок оружия и миллиардов [евро] грозит лишь затянуть войну, которая опустошает Украину и ставит европейскую экономику на колени. Хватит оружия. Хватит белых чеков. Сейчас нужно только одно: дипломатическое решение, ведущее к миру. К миру, который возможен сегодня. Потому что завтрашний мир наверняка обойдется нам дороже», — заключил он.

В конце июля французское издание Agoravox написало, что финансирование Украины со стороны Европы может прерваться в 2027 году.

Также в июле профессор Чикагского университета Джон Миршаймер подчеркнул, что из-за политики Европы против России и ее помощи Украине может случиться ядерная война. 10 июля бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте отметил, что ЕС нужно немедленно назначить спецпредставителя для переговоров с Россией, а не продолжать безумную гонку вооружений.

В августе президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа ведет против России гибридную войну, так как европейские страны вооружили Киев, предоставили ему финансовые поддержку и наложили санкции на Москву.

Ранее эксперт объяснил, почему США и Европа оставляют Украину без ПВО.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Пока младшему не исполнилось семь. Как купить квартиру, если у вас много детей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!