Европейская помощь Украине является бесполезной, и урегулировать конфликт надо путем переговоров. Об этом в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил итальянский евродепутат и лидер партии «Национальное будущее» Роберто Ванначчи.

По его словам, Европа потратила миллиарды евро «на золотые унитазы, роскошные виллы и яхты», и это привело только к росту цен на энергию и топливо. При этом российская армия продолжает «неумолимо продвигаться» вперед.

«Продолжение поставок оружия и миллиардов [евро] грозит лишь затянуть войну, которая опустошает Украину и ставит европейскую экономику на колени. Хватит оружия. Хватит белых чеков. Сейчас нужно только одно: дипломатическое решение, ведущее к миру. К миру, который возможен сегодня. Потому что завтрашний мир наверняка обойдется нам дороже», — заключил он.

В конце июля французское издание Agoravox написало, что финансирование Украины со стороны Европы может прерваться в 2027 году.

Также в июле профессор Чикагского университета Джон Миршаймер подчеркнул, что из-за политики Европы против России и ее помощи Украине может случиться ядерная война. 10 июля бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте отметил, что ЕС нужно немедленно назначить спецпредставителя для переговоров с Россией, а не продолжать безумную гонку вооружений.

В августе президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа ведет против России гибридную войну, так как европейские страны вооружили Киев, предоставили ему финансовые поддержку и наложили санкции на Москву.

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