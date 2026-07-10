Европейскому союзу следует немедленно назначить специального представителя для переговоров с Россией, а не продолжать безумную гонку вооружений. Об этом в социальной сети X заявил лидер оппозиционного итальянского «Движения «5 звезд», бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

«Прежде всего мы не должны терять время на назначение — прошло уже два месяца, а мы до сих пор не знаем ни одного имени — европейского представителя для переговоров с Россией, ведь дипломатия ничего не стоит, а история учит нас, что она гораздо эффективнее перевооружения для обеспечения нашего будущего, полного мира и реальной безопасности», — написал политик.

Также он отметил, что ЕС необходимо отказаться от искусственно раздуваемой антироссийской истерии, которая разрушает экономику стран сообщества в угоду западному военно-промышленному лобби.

27 июня заместитель премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что окончательное решение о том, кто именно будет представлять Европу на переговорах с Россией, останется за Украиной.

20 июня канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Евросоюз к терпению в вопросе переговоров с РФ. Он отметил, что сегодня европейцам не нужно решать, кто будет говорить с Москвой от имени ЕС.

19 июня газета Politico писала, что Евросоюз раскололся на два лагеря из-за возможного возобновления диалога с Москвой, и против контактов с Россией выступили Германия и Франция.

Ранее в Совфеде рассказали о требованиях РФ к переговорщику от ЕС.