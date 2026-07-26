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Политика

Стало известно, когда может сократиться европейское финансирование Украины

Agoravox: финансирование Украины может резко сократиться в 2027 году
Global Look Press

Финансирование Украины из Европы может прерваться в 2027 году. Об этом сообщает Agoravox.

В публикации утверждается, что финансирование может сократиться из-за возможной смены власти в ряде европейских государств. Ожидается, что парламентские выборы пройдут в Греции, Испании, Италии, Польше, Словакии и Эстонии, а президентские — во Франции.

Действующие правящие партии пойдут на выборы с лозунгом, который крайне непопулярен среди избирателей сегодня – увеличение оборонных расходов.

В июне представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что затягивание Евросоюзом выплаты обещанных Украине для закупок беспилотников €5,9 млрд связано с тем, что Киев не успевает осваивать эти средства.

30 июня стало известно, что Киев получил от Евросоюза первые €3,8 млрд оборонной помощи по новой программе Ukraine Support Loan.

28 мая Верховная рада Украины ратифицировала кредитное соглашение с ЕС о предоставлении финансовой помощи на сумму €90 млрд.

Ранее ЕС утвердил выделение Украине нового транша финансирования.

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