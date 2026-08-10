Эксперт объяснил, почему США и Европа оставляют Украину без ПВО

Политолог Ермаков: дефицит ПВО на Украине связан с конфликтом США и Ирана

Тот факт, что Украина столкнулась с серьезным дефицитом боеприпасов к западным системам противовоздушной обороны (ПВО), вполне закономерен. Такое мнение в интервью «Новости Mail» высказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Александр Ермаков.

Он отметил, что расход этих вооружений на Ближнем Востоке огромен. По его словам, если США и Иран продолжат взаимные удары, Вашингтону скоро попросту нечем будет воевать.

«Какие тут поставки Украине, которой требуются не десятки, а сотни ракет для Patriot», — сказал Ермаков.

Если же новой эскалации не случится, Пентагон сосредоточится на пополнении своих оружейных складов. Однако даже при быстром наращивании производства на восстановление довоенного уровня потребуется не менее года. Европейцы сейчас также озаботились собственными арсеналами, которые были потрачены на защиту объектов на Ближнем Востоке, добавил он.

В начале августа президент США Дональд Трамп отклонил просьбу украинского лидера Владимира Зеленского о передаче ракет-перехватчиков для систем Patriot, несмотря на острую нехватку этих боеприпасов у Киева. Согласно информации СМИ, из-за конфликта с Ираном запасы Соединенных Штатов истощены, что не позволяет Вашингтону предоставить дополнительные ракеты Украине.

Ранее в США назвали условие капитуляции Украины.