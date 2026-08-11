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Политика

Ходившие под российским флагом танкеры проданы на металлолом

США продали на металлолом два танкера, ходившие под российским флагом
US European Command/X/Reuters

Правительство США продало на металлолом два нефтяных танкера, конфискованных после рейда в Венесуэле. Об этом пишет агентство Reuters.

Речь идет о двух танкерах — Era, ранее называвшемся Marinera и Bella 1, а также Lileo — бывшем Galileo и Veronica. Оба судна ходили под российским флагом.

Танкеры направят в город Аланг в Индию для демонтажа.

15 января сообщалось, что США захватили в Карибском море шестой танкер, которым стало судно под названием Veronica. Были опубликованы кадры захвата.

7 января Европейское командование Вооруженных сил США сообщило, что Marinera задержали в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом Соединенных Штатов, после того, как его отследил береговой катер USCGC Munro. Судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии. Танкер направлялся в сторону Мурманска.

Ранее стало известно о массовом простаивании танкеров с российской нефтью в море.

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