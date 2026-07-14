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Бизнес

Bloomberg сообщил о десятке вставших на якорь танкеров с российской нефтью

Bloomberg: минимум 10 танкеров с российской нефтью простаивают на якоре
Keystone Press Agency/Global Look Press

Как минимум десять танкеров с российской нефтью вынуждены стоять на якоре из-за ужесточения санкционного контроля со стороны стран Запада. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

В частности, пять танкеров простаивают у нефтеналивного порта Мерса-эль-Хамра, расположенного у берегов Египта. Еще пять судов стоят на якоре возле Риау, к востоку от Сингапура.

Отмечается, что проблемы с доставкой грузов затронули не только европейские и азиатские направления. Например, партии нефти марок Sokol и Sakhalin Blend, отгруженные с дальневосточных портов, могут неделями простаивать в ожидании перегрузки на океанские суда. В итоге объем российского сырья, находящегося в воде, по состоянию на 12 июля, достиг 135 млн баррелей.

В начале июня Евросоюз разрешил досматривать в Средиземном море танкеры, которые в Брюсселе связывают с перевозкой российской нефти в обход санкций. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что цель новых мер — ограничить доходы России от экспорта энергоносителей и сократить возможности для финансирования боевых действий на Украине. В Совете Федерации предупредили, что последствия такого решения могут «выйти далеко за рамки торговых споров и санкций» и ударить по самой Европе. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

Ранее Украина попросила признать «теневой флот» России военной целью.

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