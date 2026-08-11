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Политика

В Армении оценили возможность возвращения страны в ОДКБ

Ханданян: Армения не собирается возвращаться к работе в рамках ОДКБ
Sergei Grits/AP

Армения не собирается возвращаться к работе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил депутат парламента республики Саркис Ханданян, его слова приводит «Интерфакс».

«В позиции Армении ничего не изменилось. Армения заморозила свое участие в ОДКБ. Мы не видим пути обратно. Мы будем следить за развитием, примем к сведению решение наших коллег по ОДКБ», — сказал он.

В июне Пашинян заявил, что республика примет к сведению, если страны-члены ОДКБ решат исключить Армению из организации.

В 2024 году Армения заморозила свое участие в ОДКБ. Комментируя это решение, Пашинян заявил, что с его точки зрения «Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен». В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Ранее в МИД РФ рассказали о сценариях для Армении при отказе от оплаты взноса ОДКБ.

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