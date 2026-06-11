Пашинян отреагировал на возможное исключение Армении из ОДКБ

Пашинян: Ереван примет к сведению, если Армению исключат из ОДКБ

Ереван примет к сведению, если страны — члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решат исключить Армению из Организации. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, его цитирует «Интерфакс».

«Знаю, что есть механизм исключения стран из ОДКБ ... мы будем вынуждены принять это решение к сведению. Ничего другого нам не остается делать», — отметил политик.

Накануне главы внешнеполитических ведомств стран ОДКБ обсудили возможность применения положений устава организации в связи с задолженностью Армении по обязательным взносам. Комментируя сложившуюся ситуацию, глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что Ереван не платит членские взносы в Организацию уже более двух лет. Министр отметил, что эта тема обсуждалась на состоявшемся ранее заседании глав внешнеполитических ведомств стран ОДКБ.

Сам Пашинян в ходе предвыборных дебатов заявил, что страна не вернется к участию в работе ОДКБ и, когда понадобится, примет решение и выйдет из нее.

Ранее политолог заявил, что Армения не сможет существовать без ОДКБ.