Армения приостановила свое участие в ОДКБ

Армения приостановила свое участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France24.

Пашинян пояснил, что с его точки зрения «договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен (...) и это не могло остаться незамеченным».

В связи с этим Армения замораживает свое участие в ОДКБ.

«Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах, и это не могло остаться незамеченным нами. Мы заморозили наше участие в этом договоре. Посмотрим, что будет дальше», — пояснил Пашинян.

Организация договора о коллективной безопасности была создана в 2002 году. В состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

19 сентября 2023 года власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

С тех пор Армения и Азербайджана ведут переговоры о заключении мирного соглашения.

15 февраля Пашинян заявил о намерении Азербайджана начать войну против Армении.

19 февраля Пашинян заявил, что Ереван не является союзником Москвы по украинскому вопросу.

Ранее в Азербайджане заявили о нарушении Арменией режима прекращения огня.