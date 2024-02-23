Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Армения приостановила свое участие в ОДКБ

Пашинян: Армения замораживает свое участие в ОДКБ

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Армения приостановила свое участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France24.

Пашинян пояснил, что с его точки зрения «договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен (...) и это не могло остаться незамеченным».

В связи с этим Армения замораживает свое участие в ОДКБ.

«Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах, и это не могло остаться незамеченным нами. Мы заморозили наше участие в этом договоре. Посмотрим, что будет дальше», — пояснил Пашинян.

Организация договора о коллективной безопасности была создана в 2002 году. В состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

19 сентября 2023 года власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

С тех пор Армения и Азербайджана ведут переговоры о заключении мирного соглашения.

15 февраля Пашинян заявил о намерении Азербайджана начать войну против Армении.

19 февраля Пашинян заявил, что Ереван не является союзником Москвы по украинскому вопросу.

Ранее в Азербайджане заявили о нарушении Арменией режима прекращения огня.

Все новости на тему:
Война в Карабахе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами