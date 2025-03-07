В МИД РФ рассказали о сценариях для Армении при отказе от оплаты взноса ОДКБ

Государства — участники Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рассмотрят разные сценарии для Армении, если в 2025 году власти страны не оплатят взнос. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Панкин, передает РИА Новости.

«Может возникнуть к 1 января (2026 года. — прим. ред.) ситуация, что [будет уже] два года неплатежа, страны могут рассмотреть разные сценарии», — заявил он.

По словам Панкина, выгонять из ОДКБ никого не будут из-за долга, поскольку у разных стран уже были задолженности по техническим, финансовым и другим причинам.

Заместитель главы МИД РФ подчеркнул, что Ереван не уведомлял о выходе из объединения, они заморозили свою активность.

До этого министр обороны республики Сурен Папикян заявил, что Армения заинтересована в сохранении отношений с Россией на высоком уровне. Он подчеркнул, что Армения де-факто никакого участия в ОДКБ не принимает, но республика не отменяла ни один двусторонний документ об отношениях с РФ и не выходила из организации.

12 февраля парламент Армении принял в первом чтении законопроект о процессе вступления страны в ЕС. Законопроект о начале процесса вступления Армении в ЕС поддержали 63 депутата, семь высказались против. Кроме того, депутаты «Армении», одной из оппозиционных фракций, не приняли участие в голосовании.

Ранее сообщалось, что Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве.