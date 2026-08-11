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Политика

Посланника президента США расстроили атаки ВСУ на Санкт-Петербург

Посланник президента США Кук выразил сожаление из-за атак ВСУ на Петербург
Сергей Бобылев/РИА Новости

Посланник президента США, глава комиссии по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший выразил сожаление в связи с июньскими атаками украинских беспилотников на Санкт-Петербург. Он прокомментировал произошедшее в ходе интервью для «Ленты.ру».

Американский госслужащий рассказал, что во время недавнего визита в Россию был приглашен на завтрак с директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским. Когда Кук ехал на мероприятие, видел столб дыма, образовавшийся после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтяной терминал в Петербурге.

«Такое просто не должно происходить с городом, который избежал полного уничтожения в годы Второй мировой войны», — сказал представитель президента США.

По словам Кука, в тот момент он осознал, с чем сталкиваются обе стороны российско-украинского конфликта.

ВСУ в ночь на 3 июня совершили одну из самых масштабных атак на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Власти сообщали, что над Ленобластью были уничтожены 59 беспилотников. В Петербурге из-за действий украинских войск пострадали несколько человек. Атакам подверглись объекты в Кронштадте, а также в Красносельском и Кировском районах. Комментируя ситуацию, депутат Государственной думы России Андрей Колесник выразил уверенность, что ВСУ нанесли удары с целью сорвать проведение Петербургского международного экономического форума, который состоялся с 3 по 6 июня.

Ранее в Петербурге из-за налета украинских дронов отменили фестиваль «Паруса Кронштадта».

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