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Политика

В Госдуме назвали цель атак ВСУ на Петербург в день старта ПМЭФ

Депутат ГД Колесник: ВСУ атаками дронов пытались запугать участников ПМЭФ
Александр Кряжев/РИА Новости

Киев атаковал дронами Санкт-Петербург, чтобы запугать участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Такое предположение в беседе с газетой «Взгляд» высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«В мероприятии примут участие представители более 100 стран, которые заинтересованы в развитии своих экономик и сотрудничестве с Россией. Киевские власти же пытаются посеять страх среди участников ПМЭФ», — сказал парламентарий.

Однако, по его словам, действия Украины, скорее, обернутся против нее самой, поскольку «нигде в мире не приветствуется терроризм».

В ночь на 3 июня над Ленинградской областью сбили 59 БПЛА. В результате падения обломков беспилотника в Лужском районе повреждены четыре частных жилых дома, в других районах, по предварительным данным, повреждений нет, никто не пострадал.

Кроме того, атаке подвергся Петербург. В городе в результате налета пострадали несколько человек. По данным властей, ранним утром БПЛА атаковали объекты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах Северной столицы.

Ранее в МИД РФ заявили, что Запад не позволяет своим гражданам участвовать в ПМЭФ.

 
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