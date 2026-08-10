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Политика

«И поделом»: Путин рассказал, как относится к критике чиновников

Путин: чиновники должны добиваться результата для людей, а не ждать похвалы

Президент России Владимир Путин заявил, что чиновники должны получать удовольствие от процесса работы, а не ждать похвалы. Об этом сообщает RT.

«Чиновников, как правило, все ругают. И поделом», — сказал российский лидер на встрече с лидерами формирования городской среды и урбанистами в Улан-Удэ.

Путин добавил, что чиновники работают не для того, чтобы их хвалили, а для того, чтобы добиваться результата для людей.

До этого глава государства заявлял, что российские власти должны работать постоянно и напряженно, как бойцы в зоне СВО, и призвал не забывать, что ключевые для России вопросы решаются на поле боя.

В июне Путин подписал закон, освобождающий от административной ответственности чиновников, устранивших допущенные нарушения. Документ предусматривает, что если должностное лицо подпишет и выполнит соглашение об устранении нарушений с контрольным органом, административное производство приостанавливается. Под действие закона не подпадают те, кто попросил заключить соглашение после передачи дела в суд, а также нарушители, ранее не выполнившие подобные обязательства.

Ранее Путин заявил, что считает обязанным прислушиваться к критике.

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