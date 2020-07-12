Путин заявил, что считает обязанным прислушиваться к критике
Президент России Владимир Путин заявил, что считает своей обязанностью прислушиваться к критике.
По его словам, всегда есть люди, которые думают иначе и им кажется, что у них есть лучшие решения, чем те, которые предлагает действующая власть, в том числе лидер государства.
«Я, вообще, как это не покажется странным, считаю своей обязанностью прислушиваться к тому, что декларируется или к тому, что предлагается — если что-то предлагается вообще, кроме критики, потому что, если это критика ради критики, то это просто неинтересно», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 1».
Российский лидер добавил, что если предложение являются конструктивными, то он с удовольствием к этому прислушивается.
При этом Путин отметил, что не обязательно будет реализовывать услышанное, однако считает полезным узнать всю палитру мнений, оценок и предложений.
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