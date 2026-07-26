Путин разрешил не наказывать чиновников, если они исправят свои нарушения

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий от административной ответственности должностных лиц, которые устранят допущенные нарушения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В нем говорится, что если чиновник, на которого завели административное дело, подпишет и выполнит «соглашение о надлежащем устранении выявленных нарушений законодательства», то его не будут наказывать.

Упомянутое соглашение подписывается с контрольным или надзорным органом. В первом случае оно выполняется по закону о государственном и муниципальном контроле, во втором — по закону об организации контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления и их должностных лиц.

Административное производство по делу будет ставиться на паузу с момента подписания соглашения. Аналогичным образом закон предусматривает приостановку срока давности привлечения к ответственности по этому делу. Если нарушитель не выполнит соглашение, производство и отсчет срока давности продолжатся.

Под действие нового закона не подпадут чиновники, попросившие заключить соглашение об устранении нарушений уже после передачи материалов дела на рассмотрение в суд или другую инстанцию.

Кроме того, эта возможность будет недоступна для должностных лиц, которые нарушат подписанное соглашение или не выполнят его в срок, а потом совершат повторное аналогичное правонарушение и захотят снова избежать ответственности.

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