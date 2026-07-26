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Общество

Путин разрешил не наказывать чиновников, если они исправят свои нарушения

Путин подписал закон об отмене наказания для пообещавших исправиться чиновников
Zamir Usmanov/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий от административной ответственности должностных лиц, которые устранят допущенные нарушения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В нем говорится, что если чиновник, на которого завели административное дело, подпишет и выполнит «соглашение о надлежащем устранении выявленных нарушений законодательства», то его не будут наказывать.

Упомянутое соглашение подписывается с контрольным или надзорным органом. В первом случае оно выполняется по закону о государственном и муниципальном контроле, во втором — по закону об организации контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления и их должностных лиц.

Административное производство по делу будет ставиться на паузу с момента подписания соглашения. Аналогичным образом закон предусматривает приостановку срока давности привлечения к ответственности по этому делу. Если нарушитель не выполнит соглашение, производство и отсчет срока давности продолжатся.

Под действие нового закона не подпадут чиновники, попросившие заключить соглашение об устранении нарушений уже после передачи материалов дела на рассмотрение в суд или другую инстанцию.

Кроме того, эта возможность будет недоступна для должностных лиц, которые нарушат подписанное соглашение или не выполнят его в срок, а потом совершат повторное аналогичное правонарушение и захотят снова избежать ответственности.

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