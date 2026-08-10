Украинцы высказались о будущем страны через 10 лет

63% украинцев уверены в том, что их страна через 10 лет будет членом ЕС с процветающей экономикой, а 23% респондентов считают, что Украина, скорее всего, будет разрушена. Об этом сказано в результатах исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

«Большинство украинцев (63%) остаются оптимистами и считают, что через 10 лет Украина будет членом ЕС с процветающей экономикой. При этом почти каждый четвертый (23%) имеет пессимистические взгляды и скорее видит страну разрушенной. Еще 14% имеют неопределенные взгляды на этот вопрос», — сказано в отчете организации.

При этом по результатам опроса от апреля 2026 года те же 63% украинцев оказались оптимистами, а 25% — пессимистами, сообщил КМИС.

В мае экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на восстановление стране нужно 10 лет мирного существования, иначе она может стать похожей на Ливан.

В июне президент России Владимир Путин отметил, что для восстановления Украины нужны сотни миллиардов евро.

В августе газета Financial Times написала, что Украине не стоит рассчитывать на ускоренное вступление в Евросоюз, так как в Брюсселе опасаются высокого уровня коррупции и сомневаются в независимости украинских судов. Поэтому Киеву предлагают поэтапную интеграцию.

Ранее в Раде назвали «безумной болтовней» планы по восстановлению Украины.