Украине не стоит рассчитывать на ускоренное вступление в Евросоюз, пишет Financial Times. В Брюсселе опасаются высокого уровня коррупции, сомневаются в независимости украинских судов и предлагают Киеву вместо быстрого членства поэтапную интеграцию. Что об этом говорят западные и украинские эксперты — в материале «Газеты.Ru»

Украине не стоит рассчитывать на ускоренное вступление в Евросоюз, так как Брюссель беспокоит коррупция в стране, пишет Financial Times.

Кроме того, в ЕС сомневаются, что украинские суды достаточно независимы, а власти могут обеспечить базовые европейские принципы.

«Нельзя принять в ЕС страну с населением 40 миллионов человек, занимающую 104-е место в мировом списке стран с высоким уровнем коррупции. Это сделало бы весь проект бессмысленным», — заявил высокопоставленный европейский дипломат в беседе с изданием.

Франция и Германия предложили поэтапную интеграцию: страна будет получать отдельные преимущества членства по мере выполнения конкретных реформ, а не только после завершения всего процесса.

Украину такой компромисс пока не устраивает. Как пишет Financial Times, Киев «в целом отвергает любые предложения, кроме полноправного членства» и требует ускоренного вступления до 1 января 2027 года.

Европейский чиновник, который участвовал в переговорах с Украиной, назвал эту дату «криком о помощи». По его словам, Владимир Зеленский «знал, что это невозможно».

Не вступят и в НАТО

Похожие причины мешают и вступлению Украины в НАТО. The National Interest напоминает, что Украина долгое время считалась одной из самых коррумпированных стран Европы.

Авторы статьи отмечают, что даже после начала конфликта высокопоставленные украинские чиновники попадали под расследования или уходили в отставку из-за обвинений в коррупции.

На совещании в Киеве 3 августа бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, признал, что страна никогда не станет членом НАТО.

«Около 12 лет я лично работал над тем, чтобы мы соответствовали стандартам НАТО, и каждый год слышал сказки о том, что мы вот-вот вступим в НАТО. К сожалению, мы никогда к нему не присоединимся», — заявил Залужный.

Провели обыски и нашли миллионы долларов

Если президент Украины Владимир Зеленский не предпримет меры по борьбе с коррупцией, страна может лишиться поддержки Запада, пишет портал UnHerd.

Авторы публикации напоминают об операции «Мидас» — расследовании коррупции в энергетике НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины) и САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины), которое длилось 15 месяцев.

Следователи получили около 1000 часов записей разговоров. В одном из эпизодов подрядчиков «Энергоатома» заставляли выплачивать 10–15% от суммы в качестве незаконного вознаграждения, чтобы их контракты не блокировали и не расторгали.

В материале говорится о девяти подозреваемых, среди которых названы бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак, бывший министр обороны Рустем Умеров, бывший вице-премьер Алексей Чернышов и бывший бизнес-партнер Зеленского Тимур Миндич.

По данным авторов статьи, следователи провели 70 обысков и изъяли $4 млн наличными , документы и телефоны.

«Это буквально деньги народа, которые должны идти на передовую», — заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

Издание также приводит данные опросов. Согласно одному исследованию, 84% украинцев считают, что в правительстве широко распространены мошенничество и взяточничество, а в другом опросе 54% заявили, что коррупция — наиболее серьезная угроза в стране (в том же исследовании только 39% назвали главной опасностью военный конфликт).

«Борьба с коррупцией на Украине — это смешно»

Украинский экономист Алексей Кущ считает, что коррупцию на Украине нельзя сводить к отдельным взяткам или нечестным чиновникам.

По его мнению, проблема носит системный характер: коррупционные связи настолько глубоко встроены в работу государства, что стали частью самого механизма принятия решений.

«Когда говорят о борьбе с коррупцией, это звучит достаточно смешно, потому что коррупция — это не баг системы, как говорят программисты, это фича. Никакая борьба с коррупцией у нас вообще не возможна. Коррупция — есть сама система. Идет просто имитация борьбы с коррупцией», — заявил Кущ.

В такой системе, по мнению Куща, трудно удержаться и человеку, который принципиально отказывается участвовать в коррупционных отношениях. Экономист считает, что такого человека система либо постепенно вытеснит, либо заставит приспособиться к существующим правилам и в конечном счете сделает своей частью.