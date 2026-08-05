Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

В Раде назвали «безумной болтовней» планы по восстановлению Украины

Депутат Рады Бужанский: планы восстановления Украины являются безумной болтовней
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Планы и мероприятия по послевоенному восстановлению Украины являются «безумной болтовней». Об этом заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

Парламентарий обратил внимание на масштабные повреждения объектов в Киеве после ударов. По его словам, произошедшее показало «всю бредовость конференций и планов» на тему восстановления страны. Этой задачей предстоит заниматься «послевоенной властью», подчеркнул депутат.

«Главная задача всех ветвей и разновидностей власти нынешней — заниматься войной, экономикой, инфраструктурой сейчас, по текущим потребностям и ресурсам. Нет ничего безумнее и бессмысленнее болтовни о восстановлении после войны», — написал Бужанский.

3 августа телеканал CNBC сообщил, что предстоящий отопительный сезон может стать для Украины самым тяжелым с начала конфликта. По оценке чиновников, энергосистема страны остается уязвимой после масштабных повреждений инфраструктуры, а дефицит генерирующих мощностей, продолжающиеся перебои с электроснабжением и зависимость от западной военной помощи могут существенно осложнить прохождение зимнего периода. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский губернатор призвал готовиться «к худшему сценарию» этой зимой.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Власти начнут следить за ценами на продукты. Что новый закон изменит для россиян — объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!