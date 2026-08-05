В Раде назвали «безумной болтовней» планы по восстановлению Украины

Планы и мероприятия по послевоенному восстановлению Украины являются «безумной болтовней». Об этом заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

Парламентарий обратил внимание на масштабные повреждения объектов в Киеве после ударов. По его словам, произошедшее показало «всю бредовость конференций и планов» на тему восстановления страны. Этой задачей предстоит заниматься «послевоенной властью», подчеркнул депутат.

«Главная задача всех ветвей и разновидностей власти нынешней — заниматься войной, экономикой, инфраструктурой сейчас, по текущим потребностям и ресурсам. Нет ничего безумнее и бессмысленнее болтовни о восстановлении после войны», — написал Бужанский.

3 августа телеканал CNBC сообщил, что предстоящий отопительный сезон может стать для Украины самым тяжелым с начала конфликта. По оценке чиновников, энергосистема страны остается уязвимой после масштабных повреждений инфраструктуры, а дефицит генерирующих мощностей, продолжающиеся перебои с электроснабжением и зависимость от западной военной помощи могут существенно осложнить прохождение зимнего периода. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский губернатор призвал готовиться «к худшему сценарию» этой зимой.