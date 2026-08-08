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Политика

Сенат США принял законопроект о финансировании властей

Сенат США согласовал финансирование правительства до декабря 2026 года
Kevin Lamarque/Reuters

Сенат США принял законопроект о временном финансировании федеральных учреждений страны. Об этом сообщает Reuters.

Агентство уточняет, что данная мера будет действовать до 11 декабря текущего года и позволит избежать шатдауна в преддверии промежуточных выборов в ноябре.

В конце июля президент США Дональд Трамп заявил, что правительство США вновь приостановит свою работу в сентябре, если конгресс до 1 октября не примет законопроект о финансировании американской администрации.

До этого, 31 января, в США произошел частичный шатдаун, который завершился 4 февраля.

Шатдаун был вызван отказом сенаторов-демократов проголосовать за законопроект, который должен был обеспечить продолжение финансирования министерства внутренней безопасности после событий в штате Миннесота. Там 24 января сотрудник иммиграционной службы США выстрелил в мужчину во время протестов в Миннеаполисе, где шла операция по поиску нелегалов.

Ранее Такер Карлсон предупредил об угрозе распада США.

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