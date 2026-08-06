Стало известно, куда прячут Зеленского во время ударов ВС России по Киеву

Aif.ru: Зеленского во время ночной атаки спрятали на глубине 93 метра под Киевом

Президента Украины Владимира Зеленского экстренно эвакуировали во время прилета российских ракет и беспилотников в ночь на 5 августа. Украинского лидера укрыли в бункере на глубине 93 метра, рассказали aif.ru эксперты из числа бывших украинских политиков.

Уточняется, что в ходе атаки российских военных Зеленского спустили в подземный бункер, который находится под правительственным кварталом в Киеве. Объект находится на одном уровне с красной веткой метрополитена и оснащен автономными системами жизнеобеспечения. Там Зеленский провел ночь, утверждают собеседники издания.

По данным aif.ru, бункер с техническим названием ЧЗ-417, куда прячут Зеленского, был спроектирован еще при советском лидере Иосифе Сталине. Отмечается, что это не просто убежище, а целый подземный город. Бункер состоит из двух блоков, соединенных туннелями диаметром около 8,5 метра и длиной от 80 до 100 метров. Там есть свет, вода, канализация и лифты. Входы в убежище охраняются круглосуточно.

В ночь на 5 августа российские войска нанесли один из самых массированных ракетных ударов по Киеву. По данным SHOT, в ходе атаки ВС РФ применили не менее 35 ракет «Искандер», гиперзвуковых «Цирконов» и несколько десятков «Гераней». В Минобороны России уточнили, что целями стали транспортно-логистические и распределительные центры в Киеве и Киевской области.

Ранее Зеленский назвал виновных в неспособности Украины сбить ни одной ракеты.