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Армия

В Минобороны раскрыли цели ночных ударов по Киеву и области

МО: ВС РФ поразили семь крупных логистических центров в Киеве и Киевской области
Valentyn Ogirenko/Reuters

В ночь на 5 августа Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли массированный удар по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в украинской столице под удар российских сил попали логистические центры: «МЛП-Чайка» (в нем хранились комплектующие для БПЛА большой и средней дальности), «Новая почта» (крупнейший автоматизированный сортировочный комплекс, в котором находились товары двойного назначения, в том числе для производства дронов, а также роботизированных комплексов и РЭБ), «Транс-логистик» (материально-технические средства для украинской армии) и «Эпицентр» Киев (крупный автоматизированный склад одноименной компании, где обрабатывались заказы, а также хранились товары двойного назначения, в том числе и комплектующие для производства беспилотников).

В Киевской области, по данным Минобороны, ВС РФ поразили логистический центр «Терминал Бровары», где хранились комплектующие для дронов большой и средней дальности, в том числе иностранных, а так же транспортно-логистический центр Бровары «Рабен Украина» — крупный узел по распределению и хранению деталей для бепилотников.

Еще одной целью ударов российский сил стал логистический центр «Бровары», который является крупны сортировочным комплексом компании «Новая почта».

Кроме того, в море, южнее Одессы поражены три сухогруза, осуществлявшие доставку оружия и военного имущества для украинской армии.

Об ударах по Киеву и области в российском оборонном ведомстве сообщили утром ранее. Отмечается, что для нанесения ударов российские войска применили высокоточное оружие наземного базирования и ударные БПЛА.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.

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