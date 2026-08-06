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Политика

В НАТО встревожились из-за российских истребителей

JFCBS: истребители НАТО на 250% чаще поднимались на перехват самолетов России
Matias Honkamaa/Reuters

В июле 2026 истребители НАТО на 250% чаще поднимались на перехват российских самолетов у границ альянса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили на странице Командования объединенных сил НАТО в Центральной и Восточной Европе (JFCBS) в соцсети X.

«Количество тревог Альфа вдоль восточного фланга НАТО увеличилось более чем на 250%. Причина? Российские военные самолеты неоднократно пролетали близко к воздушному пространству НАТО без плана полета и сигнала транспондера, вынуждая наши истребители взлетать, перехватывать и опознавать их. Каждая тревога доказывает, что мы начеку. Каждый перехват доказывает, что воздушное пространство НАТО защищено», — отметили в Командовании объединенных сил НАТО.

В конце июля польское оперативное командование родов Вооруженных сил сообщило, что Польша подняла в воздух дежурную военную авиацию после сообщений об активности России на Украине.

5 августа постпред России при ОДКБ Виктор Васильев заявил, что НАТО не хотело и не хочет сотрудничать с ОДКБ в сфере коллективной безопасности, и сейчас нет смысла на этом настаивать на этом.

В тот же день издание Welt со ссылкой на выводы нескольких скандинавских и балтийских СМИ написало, что Россия готовится к наращиванию своих возможностей вдоль северо-восточной границы НАТО.

Ранее у побережья Финского залива заметили борт-разведчик НАТО.

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