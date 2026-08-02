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Общество

У побережья Финского залива заметили борт-разведчик НАТО

ТАСС: самолет-разведчик НАТО пролетел у побережья Финского залива
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В воздушном пространстве стран Прибалтики, в том числе у эстонского побережья Финского залива заметили самолет-разведчик НАТО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Уточняется, что это самолет Bombardier Artemis II.

«Несмотря на воскресенье, борт вылетел с аэродрома постоянного базирования в румынской Констанце и сейчас перемещается в воздушном пространстве Латвии, Литвы и Эстонии, в том числе сделав разворот в районе побережья Финского залива», — сказали журналистам.

По данным источника агентства, самолет движется на высоте около 10,5 км вне трасс, предназначенных для гражданской авиации. Также известно, что к пограничным с Россией и Белоруссией районам борт не приближается.

В июле у побережья Черного моря был замечен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry, принадлежащий НАТО. Зарегистрированный в Люксембурге самолет НАТО кружил в воздушном пространстве Румынии у черноморского побережья.

В июле российский патрульный самолет Ту-142 сблизился с авианосной ударной группой военно-морских сил (ВМФ) Великобритании в Норвежском море. В минобороны Британии назвали «необоснованными» действия российских военных.

Ранее самолет ВВС Швеции заметили у российских границ.

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