В МИД России рассказали об усилиях по сотрудничеству ОДКБ с НАТО

Васильев: НАТО против диалога с ОДКБ, ломиться в закрытые двери нет смысла

НАТО не хотело и не хочет сотрудничать с ОДКБ в сфере коллективной безопасности, сейчас нет смысла настаивать на этом. Об этом заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев.

Дипломат отметил, что ранее он встречался с председательством в ОБСЕ в Швейцарии и принимал участие в Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Там же присутствовали представители стран — членов НАТО.

По словам Васильева, встречного желания со стороны Североатлантического альянса никогда не было и нет, поэтому «ломиться в закрытые двери» нет смысла».

Представитель ОДКБ подчеркнул, что в связи с этим президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко предложили создать новую архитектуру безопасности на евразийском пространстве.

Васильев добавил, что соответствующая работа уже ведется. Ожидается, что новый толчок этому будет придан во время Минской конференции по безопасности и Международного форума обеспечения коллективной безопасности в Москве осенью 2026 года.

Ранее в МИД Белоруссии раскрыли, как Минск и Москва реагируют на угрозы.