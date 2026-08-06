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Политика

В Китае отметили блестящую хитрость Кремля в отношении Калининграда

Sohu: Кремль пошел на хитрый стратегический шаг, чтобы сохранить Калининград
Shutterstock

Хитрость Кремля с Калининградом сработала блестяще. Об этом сообщило китайское издание Sohu, пересказ статьи приводит «АБН24».

Авторы статьи обратили внимание, что на фоне возросшего интереса к Калининградской области в западных странах все чаще задаются вопросом: «Как России удалось сохранить этот регион после распада Советского Союза?». Дело в том, что этот регион не имеет сухопутных границ с РФ, но при этом достался Москве, а не перешел во владения условной Литве. И такая вероятность, как отметили авторы публикации, действительно существовала, однако в результате продуманного геополитического маневра Кремль ее отсек.

Китайские журналисты напомнили, что на Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференциях советский лидер Иосиф Сталин добился включения на тот момент Кенигсберга в состав СССР, а затем передал земли во владения РСФСР, а не Литовской или Белорусской ССР. Этот шаг позволил России унаследовать регион после распада СССР.

«Это был хитрый стратегический шаг Советского Союза после Второй мировой войны», — отметили китайские журналисты.

По их словам, теперь этот эксклав является мощным «геополитическим оружием», и близость к нему для Польши, стран Балтии и Германии является «настоящим кошмаром», указано в статье.

До этого американский генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО может подавить оборону России в Калининградской области и «стереть» регион «с лица земли» в рекордные сроки. Он подчеркнул, что такой план уже разработан.

В ответ на это замглавы МИД РФ Сергей Рябков заверил, что безопасность Калининграда будет обеспечена всеми средствами.

Ранее военный эксперт объяснил, что случится при попытке захвата Калининграда НАТО.

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