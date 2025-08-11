В МИД РФ прокомментировали угрозы НАТО в отношении Калининграда

Безопасность Калининграда будет обеспечена всеми средствами. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя угрозы со стороны членов НАТО.

«Все демарши делаются, все сигналы доводятся. Это неотменимая практика. Калининградская область неотъемлемая и никоем образом не подлежащая никакому обсуждению в данном контексте часть нашей страны», — сказал он.

17 июля американский генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО может подавить оборону РФ в Калининградской области и «стереть» регион «с лица земли» в рекордные сроки. По его словам, такой план уже разработан.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал тревожным сигналом антироссийские заявления руководителей НАТО и европейских чиновников.

По словам министра, «любые поползновения», которыми грозится министр обороны ФРГ Борис Писториус, в частности, заявления о готовности «убивать русских солдат» и напасть на Калининградскую область, — все это посылает очень тревожный сигнал о том, какие планы «варятся» в Европе.

Ранее Патрушев предостерег Запад от нападения на Калининградскую область.