«Это объявление войны»: в НАТО захотели «стереть с лица земли» Калининград

Американский генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО может подавить оборону РФ в Калининградской области и «стереть» регион «с лица земли» в рекордные сроки. В России уже назвали слова военачальника объявлением войны и пригрозили Североатлантическому альянсу ответом, «предусмотренным ядерной доктриной». При этом всерьез нападения не ожидают: в Госдуме полагают, что у НАТО «кишка тонка».

Командующий армией США в Европе и Африке и сухопутных войск НАТО генерал Кристофер Донахью сообщил, что альянс разработал план подавления обороны РФ в Калининградской области. Об этом он заявил на конференции Ассоциации армии США LandEuro в Германии.

По словам Донахью, Калининградская область со всех сторон окружена странами — членами НАТО и теперь армия США и ее союзники могут «стереть ее с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем когда-либо».

«Нет абсолютно никаких причин, по которым для сдерживания России мы не можем подавить зону A2AD с земли», — сказал Донахью.

Зоной A2AD на Западе называют эшелонированную систему противовоздушной, противокорабельной обороны и оперативно-тактических ракетных комплексов. Командующий пояснил, что страны НАТО реализуют план «линии сдерживания на восточном фланге». Он предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе.

« Мы уже это спланировали и разработали . Проблема массы и импульса, которую представляет для нас Россия… мы разработали возможности, которые позволят нам гарантированно решить эту проблему», — подчеркнул он.

«Кишка тонка»

Заявление американского военачальника вызвало резкую реакцию в России. Так, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что атака НАТО на Калининградскую область может привести к ядерному ответу со стороны РФ.

«Нападение на Калининградскую область будет означать нападение на Россию со всеми соответствующими вытекающими ответными мерами, предусмотренными, в том числе новыми редакциями военной и ядерной доктрин РФ », — сказал он.

Слуцкий добавил, что Донахью должен «четко отдавать себе отчет, бросаясь подобными заявлениями».

«Это план по развязыванию Третьей мировой войны с переходом в глобальное противостояние, где победителей не будет», — подчеркнул депутат.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что слова командующего можно приравнять к объявлению войны.

«Калининград — это российская территория, и подобные угрозы по сути являются объявлением войны», — сказал сенатор.

Муратов выразил уверенность, что в случае конфликта с Североатлантическим альянсом Россия будет действовать иначе, чем на Украине.

«Если мы с Украиной себя ведем еще достаточно гуманно, потому что понимаем где-то в подсознании, что эти люди наши братья, то вот с Европой и НАТО будет другой разговор. Я думаю, что к этому разговору никто из них не готов», — отметил он.

При этом сенатор добавил, что на Западе часто угрожают Калининградской области, однако Россия воспринимает эти угрозы «как комментарии недалеких политиков», которые делаются «не приходя в сознание».

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В свою очередь депутат Госдумы от Калининградской области, член комитета по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» предположил, что НАТО не нападет на Калининградскую область, так как «кишка у них тонка».

Военный эксперт Иван Коновалов полагает, что заявление Донахью не отражает реального положения дел в альянсе.

«Среди западных военных сейчас модно делать громкие заявления, но таким образом они расписываются в собственном бессилии и неумении мыслить стратегически», — сказал эксперт «Газете.Ru».

По словам Коновалова, Калининград хорошо защищен и бояться угроз не стоит.

«Это по-прежнему российский регион, который имеет стратегическое значение, и он очень хорошо защищен. Любая попытка каким-то образом провокационно подействовать против Калининградского региона вызовет ответные действия всех вооруженных сил РФ», — заключил Коновалов.